Судимий за законами мирного часу: справа Колмогорова як прецедент

Прикордонника Сергія Колмогорова 6 листопада звільнили з під варти у залі суду. Це резонансне звільнення сталось після того, як у вересні 2014 року у прифронтовому Маріуполі він разом із колегами відкрив вогонь по машині, що відмовилась зупинитись на блокпосту після попередження. Від обстрілу загинула пасажирка, і Колмогорова звинуватили в умисному вбивстві, засудивши до 13 років ув’язнення. Після вироку і програної апеляції ця заплутана, проте дуже прецедентна для України справа зрушила з місця. Адвокати Колмогорова виграли касацію: скасовано попереднє рішення суду про 13 років ув’язнення, підзахисного звільнили з-під арешту, а справу ще раз переглянуть. Його справу передадуть назад до Маріуполя.

Ажіотаж навколо засідання щодо прикордонника Сергія Колмогорова був вражаючим. Вже за кілька годин до слухання під Вищим спеціалізованим судом почали збиратись люди на його підтримку. Військові, активісти, депутати, колеги по Держприкордонслужбі й навіть звичайні бабусі, яким про резонансну справу розповіли внуки – всі чекали рішення Феміди.

«Якщо не відпустять його, я тоді вже не знаю, що з цією країною, і як далі служити», – сказав один із чоловіків в одязі «мілітарі», дивлячись трансляцію засідання у приміщенні суду.

Позиція адвокатів: чому Колмогорова треба відпустити

Троє адвокатів Сергія Колмогорова наполягали на тому, що суд має задовольнити касаційну скаргу і навіть вийти за її межі.

«Визнати Колмогорова невинним, закрити кримінальне провадження і звільнити з-під варти», – сказав один із адвокатів Андрій Стельмащук.

Як альтернативу, захист Колмогорова пропонував направити кримінальне провадження на новий розгляд до суду першої інстанції.

Так чи інакше, залишати все, як є, не можна: чинний вирок несправедливий щодо прикордонника, запевняють його захисники, казали адвокати. Експертизи судом трактувались хибно, а кулю, якою убили Інну Рижкову – так і не знайшли. Тож, схоже, що Колмогорова просто вирішили «зробити винним», інакше чому тоді немає вироків щодо його колег, які в ту ніч також стріляли по машині?

Та й кулю, що вбила жінку, так і не знайшли.

«Експертизи не дають чіткої відповіді, що саме куля мого підзахисного убила» – додала адвокат Оксана Муравська.

Зрештою, суд має усвідомити: справа Колмогорова прецедентна і дуже показова, адже до прикордонника «мають діяти закони військового часу», сказав адвокат Стемащук.

«Фактично, солдат Колмогоров був засуджений до 13 років як будь-яка особа, яка начебто вирішила за законами мирного часу взяти зброю і постріляти. Солдат Колмогоров діяв у вересні 2014 року. А це відразу після подій під Іловайськом. Це в країні де, фактично, триває війна, і вона триває лише у межах АТО», – сказав Стельмащук.

Тож у цій справі йдеться не лише про дослівне читання Кримінально-процесуального кодексу, а й про життя тисяч таких же «колмогоровових», які у критичний момент повинні будуть вирішувати, як діяти, додав Стельмащук.

До провадження також долучили звернення уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутовської щодо того, що вирок слід переглянути.

Позиція обвинувачення: умисне вбивство і перевищення повноважень

Сторона обвинувачення мала протилежну позицію: вирок переглядати не слід. За словами одного з прокурорів, коли Колмогоров обстріляв машину, що не зупинилась після попереджень на блокпосту, він порушив інструкції. Командир наказав йому «перевірити машину та особу», а не стріляти на ураження.

«Він виконав свої дії з перевищенням влади, службових повноважень. Вогонь вівся не по колесах, а по людині, яка була в машині, і це були черги, а не разові вистріли», – сказав прокурор.

Зрештою, судять саме Колмогорова тому, що немає підстав вважати, що дії його колег завдали смертельної шкоди пасажирці, резюмує прокурор.

Окрім того, переконана сторона обвинувачення, у 2014 році Маріуполь був звільненим містом, і це визнала Верховна Рада. І в 30-40 кілометрах навколо нього не точились бойові дії, а отже – до Колмогорова слід застосовувати звичний КПК України без поблажок, додав прокурор.

У відповідь на це головуючий суддя Станіслав Кравченко заявив, що не слід, зрештою, прирівнювати Маріуполь до інших міст, адже там все ж діяв спеціальний прикордонний режим.

Інший прокурор військового гарнізону додав, що навколо подружжя Рижкових, які були тоді в авто, виникло надто багато спекуляцій. Скажімо, за даними Держприкордонслужби, після інциденту Рижков не тікав до Росії, як стверджував сам Колмогоров, а вилетів рейсом Київ-Париж.

Матір убитої жінки: хочу справедливості

Слово дали й постраждалій Наталії Саранцевій, матері убитої Інни Рижкової. Вона прослухала усе засідання суду, і почала спершу розповідати про останні дні дочки та зятя перед інцидентом. Та щойно дійшла до моменту обстрілу – розплакалась.

За словами жінки, подружжя Рижкових у той день вирушили машиною на пляж за місто. В Маріуполі було спокійно, комендантську годину не запроваджували, каже Саранцева.

«Зупинились біля будинку 161, і по машині відкрили вогонь. У результаті, Рижков Євгеній отримав травми, дочка від трамв померла в лікарні. Невже можна в межі міста отаким методом зупиняти машину, щоб перевірити документи», – сказала вона.

Постраждала додала, що сподівається на справедливе рішення суду.

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Рішення суду: звільнити, справу – на повторний розгляд

Зрештою, Вищий спеціалізований суд постановив скасувати рішення суду першої інстанції, звільнити Колмогорова, а справу відправити на повторний розгляд.

«Прокурорам ганьба», – скандувала в залі суду група підтримки прикордонника.

Увесь час, аж до озвучення вироку, прикордонник то дивився на своїх адвокатів, то на свою матір, то закривав очі. А щойно почув рішення, сказав: «Я задоволений, дякую усім!»

Детальні коментарі журналістам пообіцяв дати 7 листопада, а до того лиш додав: «Мій командир усе зробив правильно. І всі прикордонники усе зробили правильно».

Серед тих, хто прийшов підтримати Колмогорова, була Олександра. Вона не випускала з рук аркуш із фото прикордонника та написом «Свободу Колмогорову».

Жінка розповідає, що випадково дізналась про засідання суду з Фейсбуку і всі справи відклала, щоб підтримати обвинуваченого.

«І він взагалі не повинен сидіти. І це рішення в часи війни не повинно навіть порушуватися», – сказала вона.

Справу Колмогорова згадували у Верховній Раді під час обговорення законності використання Збройних сил на території України. І Колмогоров став символом незахищеності військовослужбовців, каже депутат Тарас Пастух.

«Сьогоднішній суд засвідчив, що Сергія Колмогорова ми звільнили виключно через недопрацювання військової прокуратури. Але з іншого боку, ми сьогодні почули позицію військової прокуратури, яка стверджує, що усі ці події відбуваються абсолютно в мирних містах», – каже Пастух.

І ці питання слід врегульовувати на законодавчому рівні, а не «відбивати» кожного конкретного військового, каже депутат.

«За словами самого Сергія, сьогодні до 150-200 таких самих військовослужбовців, яких він знає особисто, сидять, щонайменше, у трьох колоніях Донецької і Луганської областей», – каже Пастух.

Утім, у Генеральній прокуратурі по-іншому трактують вирок суду. На вирок вплинули тиск громадськості і сторона захисту, сказав начальник слідчого управління ГПУ Віталій Панченко піч час брифінгу.

Сторона обвинувачення ще не вирішила, чи проситиме змінити запобіжний захід для Колмогорова.

«Судом не визнано Колмогорова Сергія невинуватим у цій частині. Судом зобов'язано органи прокуратури додатково у суді першої інстанції навести аргументи щодо достатності, належності доказів, які лягли як підстава для саме такої кваліфікації», – сказав Панченко.

Разом із тим, деякі аспекти справи Колмогорова залишаються до кінця не з’ясованими: чому проти інших прикордонників, які також стріляли, немає проваджень і чи саме зі зброї Сергія вилетіла смертельна куля.

Обвинувальний акт стосовно прикордонника Сергія Колмогорова буде скеровано до суду першої інстанції Маріуполя.