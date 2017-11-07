Суд в анексованому Криму почав перегляд справи українського активіста Балуха

Суд анексованого Росією Криму 7 листопада почав повторний розгляд справи українського активіста Володимира Балуха. Активіста звинувачують у незаконному придбанні й зберіганні боєприпасів і вибухівки.

У підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді під час першого засідання у справі як свідка допитали його колишню дружину Наталію, яка розповіла про обставини обшуку в грудні 2016 року, коли на горищі будинку Балуха нібито виявили патрони і кілька тротилових шашок.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, вона, зокрема, повідомила, що обшук відбувався без понятих.

Наступне засідання у справі призначене на 10 листопада.

Раніше адвокат Балуха Ольга Дінзе заявила, що сторона захисту має намір клопотати про повернення справи прокурору.

«Маємо намір заявляти клопотання щодо повернення справи прокурору, оскільки є ще одна кримінальна справа за 318 статтею частиною першою. Щоб їх з'єднати і направити до суду, необхідно відправити справу назад прокурору і в орган попереднього розслідування», ‒ додала вона.

Балуха заарештували у грудні 2016 року. Він неодноразово заявляв про побої і жорстоке поводження в СІЗО. На початку серпня суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців в’язниці. Але після апеляції справу відправили на повторний розгляд в новому складі суду.

Ще одне звинувачення проти Балуха висуває керівник ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерій Ткаченко. Він стверджує, що Балух напав на нього вже після арешту. Заява з’явилася після того, як сам Балух оголосив про застосування до нього фізичної сили керівником ІТТ. При цьому Ткаченко відмовився від участі в очних ставках у справі. За даними адвокатів, справа незабаром може бути передана в суд.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію ‒ через прапор України на подвір’ї будинку.