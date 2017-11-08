Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність Каталонії

Конституційний суд Іспанії визнав недійсною декларацію про незалежність Каталонії, ухвалену парламентом автономії 27 жовтня.

8 листопада в Каталонії пройшов загальний страйк. Учасники акції перекрили автотраси і залізниці на знак протесту проти видачі ордера на арешт відстороненого від посади глави автономії Карлеса Пучдемона і чотирьох колишніх членів його кабінету. Їх звинувачують у заколоті і розтраті бюджетних коштів.

31 жовтня Конституційний суд заблокував проголошення незалежності Каталонії до винесення остаточного рішення.

Після референдуму про незалежність у Каталонії влада Іспанії ввела у провінції пряме правління. Регіональний уряд і парламент відправили у відставку. Дочасні вибори призначені на 21 грудня.