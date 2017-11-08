Голова МЗС Сербії відкликав посла в Києві на консультації

Міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич відкликав посла країни в Україні Раде Булатовича на консультації з приводу поточних питань відносин з Києвом, повідомляють у Белграді.

«Як відомо, Сербія з самого початку кризи в Україні неодноразово зазначала, що поважає територіальну цілісність України, що також підтверджено у перебігу головування Сербії в ОБСЄ. Також Сербія вжила низку конкретних кроків для переслідування сербських громадян, які беруть участь у бойових діях за кордоном, серед того в Україні, чим засвідчила свою відданість дотриманню своїх міжнародно-правових зобов’язань», – мовиться у заяві МЗС Сербії.

Як заявили у сербському міністерстві, Дачич «нагадав: відомо, що українські найманці брали участь у скоєнні злочинів хорватськими силами проти сербського населення Хорватії, чого Україна, на відміну від Сербії, ніколи не засуджувала».

«Сербія залишається відданою розбудові добрих відносин із Україною на засадах взаємної поваги і не дозволить перетворити себе на побічну жертву міжнародних відносин, що не мають стосунку до Сербії», – заявили в МЗС у Белграді.

3 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін викликав українського посла у Сербії Олександра Александровича для консультацій після заяв, за які його розкритикував Белград.

Александрович в інтерв’ю інтернет-виданню BIRN, яке оприлюднили 1 листопада, серед іншого, заявив, що президент Росії Володимир Путін «не турбується про Сербію, а лише використовує її як іще один інструмент для знищення Європи».

При цьому він згадав про сербських найманців, які воюють в Україні на боці проросійських сепаратистів. За його словами, нині там воює близько 300 сербів, і в Україні такі дії кваліфікуються як тероризм, а ці найманці лише дискредитують свою країну в очах «дружнього українського народу». Сербія ж «не робить нічого, щоб перешкодити своїм громадянам воювати на сході України», сказав він.

Після цього в Сербії звинуватили посла України у підриві відносин між Сербією і Росією. Як заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Сербії Івиця Тончев, посол України Олександр Александрович лише вчинив «марну спробу порушити відносини Сербії і Росії» своєю нещодавнім інтерв’ю сербській пресі з критикою нинішнього стану цих відносин.

Він закликав МЗС України і уряд у Києві вказати послові на «неприпустимість такої поведінки надалі», щоб «Белград не був змушений піти на звичні в таких випадках кроки».

У МЗС Сербії також заявили сербському агентству «Тан’юґ», що заява держсекретаря є для українського посла «останнім попередженням перед відмовою в гостинності».