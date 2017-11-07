У МЗС сподіваються на повагу Сербії до суверенітету і територіальної цілісності України

У Міністерстві закордонних справ України висловлюють сподівання, що Сербія «сповна дотримуватиметься» декларованого нею принципу поваги суверенітету і територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомляє прес-служба МЗС, 7 листопада міністр закордонних справ Павло Клімкін провів консультації з послом України в Сербії Олександром Александровичем щодо відносин із Сербією.

«Окрім обговорення тематики українсько-сербських відносин, ключову увагу консультацій було зосереджено на питанні сербських найманців, які воюють на Донбасі у складі російсько-терористичних військ, та необхідності дотримання Сербією своїх міжнародно-правових зобов’язань у сфері боротьби з тероризмом. Значне занепокоєння викликають незаконні контакти представників Сербії з окупованим Кримом», – йдеться в заяві.

За повідомленням МЗС, міністр і посол узгодили план подальших дій «на двосторонньому і багатосторонньому рівнях, у тому числі стосовно взаємодії з європейськими друзями і партнерам».

3 листопада міністр закордонних справ України Павло Клімкін викликав українського посла у Сербії Олександра Александровича для консультацій після заяв, за які його розкритикував Белград.

Александрович в інтерв’ю інтернет-виданню BIRN, яке оприлюднили 1 листопада, серед іншого, заявив, що президент Росії Володимир Путін «не турбується про Сербію, а лише використовує її як іще один інструмент для знищення Європи».

При цьому він згадав про сербських найманців, які воюють в Україні на боці проросійських сепаратистів. За його словами, нині там воює близько 300 сербів, і в Україні такі дії кваліфікуються як тероризм, а ці найманці лише дискредитують свою країну в очах «дружнього українського народу». Сербія ж «не робить нічого, щоб перешкодити своїм громадянам воювати на сході України», сказав він.

Посол нагадав, що в Сербії ще 2014 року ухвалили закон, який забороняє її громадянам брати участь у збройних конфліктах за кордоном. Але, сказав Александрович, Сербія ігнорує цю проблему, і великою перешкодою для вирішення цієї проблеми є нинішні зв’язки між Сербією і Росією. «Українці не приїжджають до Сербії, щоб убивати сербів», – додав він.

«Коли сербські політики приїжджають до Криму і хвалять Путіна за його «мудру і сильну політику, коли є ці сербські найманці, коли Сербія голосує в ООН проти України – все це, звичайно, погіршує негативний імідж Сербії в Україні. А ми ж маємо спільне майбутнє в Європейському союзі. Це та основа, на якій ми можемо збудувати чудові відносини, якщо вистачить політичної волі», – заявив Александрович.

Після цього в Сербії звинуватили посла України в підриві відносин між Сербією і Росією. Як заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Сербії Івиця Тончев, посол України Олександр Александрович лише вчинив «марну спробу порушити відносини Сербії і Росії» своєю нещодавнім інтерв’ю сербській пресі з критикою нинішнього стану цих відносин.

Він закликав МЗС України і уряд у Києві вказати послові на «неприпустимість такої поведінки надалі», щоб «Белград не був змушений піти на звичні в таких випадках кроки».

У МЗС Сербії також заявили сербському агентству «Тан’юґ», що заява держсекретаря є для українського посла «останнім попередженням перед відмовою в гостинності».