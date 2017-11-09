Верховний суд Іспанії допитає спікера й депутатів каталонського парламенту

Верховний суд Іспанії 9 листопада допитає спікера каталонського парламенту Карме Форкадель і п’ятьох депутатів у справі про референдум стосовно незалежності Каталонії, який визнаний іспанським судом незаконним і відбувся всупереч забороні.

Політики мають відповісти на звинувачення в заколоті й розтраті під час плебісциту. Відповідно до іспанського законодавства, їм загрожує до 30 років ув’язнення.

Верховний суд Іспанії після допиту має вирішити, чи необхідно застосувати стосовно парламентів міру запобіжного заходу.

Наразі під арештом перебувають дев’ять усунених представників регіональної влади Каталонії в справі про референдум, який відбувся 1 жовтня. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники голосування переважно бойкотували референдум як незаконний.

27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність. Пізніше влада Іспанії ввела в регіоні пряме правління. 8 листопада Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність. Дострокові вибори в регіоні призначені на 21 грудня.

3 листопада суд в Іспанії видав ордери на арешт відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона й чотирьох його міністрів, які разом із ним перебувають у Бельгії. Вони здалися місцевій поліції, однак пізніше їх відпустили.

Суд в Брюселі стосовно екстрадиції політиків призначений на 17 листопада.

Заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна світу чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.