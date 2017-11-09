У Запоріжжі втретє перенесли суд у справі директора титано-магнієвого комбінату

Заводський районний суд Запоріжжя переніс на 6 грудня підготовче засідання у справі директора «Запорізького титано-магнієвого комбінату» (ЗТМК) Володимира Сивака через його хворобу.

Суд вже двічі – 15 вересня і 18 жовтня – переносив розгляд справи Сивака через відсутність на судових засіданнях його адвокатів.

24 вересня 2016 року Солом’янський районний суд Києва обрав для Сивака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі майже шести мільйонів гривень. Через кілька днів за нього внесли заставу.

За день до цього Сивака затримали, а на «Запорізькому титано-магнієвому комбінаті» відбулися обшуки. НАБУ підозрює Сивака в розкраданні 492 мільйона гривень. За версією слідства, впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва «ЗТМК» компанія-співвласник виділила 880 мільйонів гривень, проте директор підприємства вчинив розтрату 492 мільйонів гривень, перерахувавши їх на користь третіх осіб.

«Запорізький титано-магнієвий комбінат» створений у 2013 році державою в особі Фонду державного майна України (володіє 51% статутного капіталу) та компанією «Tolexis Trading Limited» (49%), яка входить до Group DF Дмитра Фірташа.

Зараз у Господарському судді Запорізької області також розглядається справа щодо повернення «ЗТМК» до сфери державного управління. 11 жовтня колегія суддів вирішила тимчасово зупинити розгляд цієї справи – до 21 червня 2018 року.

ЗТМК – єдиний в Україні та Європі виробник металевого губчастого титану.