Київрада ініціює заборону пересувних цирків-шапіто у Києві

Київська міська рада схвалила рішення про припинення розміщення пересувних цирків-шапіто з тваринами на території Києва.

За це рішення проголосували 66 депутатів.

Київрада рекомендує департаменту міського благоустрою КМДА не надавати погодження на розміщення цирків-шапіто у Києві.

«Умови утримання тварин у пересувних цирках-шапіто неприпустимі. Звірів б’ють і морять голодом. Нерідко тварин змушують брати участь у жорстоких циркових номерах, наприклад, стрибати через палаючі обручі. У липні-серпні 2016 року в Святошинському і Деснянському районах столиці гастролював пересувний цирк-шапіто. Це викликало масове обурення і протести природоохоронних, зоозахисних організацій, а також самих киян», – зазначила співавтор відповідного рішення Олеся Пинзеник, яку цитує прес-служба Київради.

Закон «Про захист тварин від жорстокого поводження» забороняє створення пересувних цирків і дресирування тварин із застосуванням насилля, але не забороняє діяльність пересувних цирків-шапіто.