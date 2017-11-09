Редакція програми «Схеми» (спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший») відкидає звинувачення адвоката Віктора Медведчука, поширені у зв’язку з виходом розслідування «Чорні чоловічки» Віктора Медведчука» і вважає їх такими, що не відповідають дійсності. Лист від імені Ігоря Кириленка, адвоката, який захищає інтереси лідера організації «Український вибір», редакція програми отримала за годину до виходу розслідування про Віктора Медведчука. У листі він назвав розслідування журналістів щодо перельотів політика до Росії «провокацією» та звинуватив їх у втручанні у приватне життя Віктора Медведчука і його родини.

«Згідно з діючим законодавством України, збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про Медведчука В.В. можливе тільки за його особистої згоди на це. Отже, провокація журналістів «Радіо Свобода», підпадає під дію статті 182 Кримінального кодексу України («порушеннянедоторканності приватного життя»)», – йдеться у листі від адвоката.

У листі також зазначається, що «таке оприлюднення конфіденційних даних буде прямим та свідомим порушенням закону», а «причетні до цього особи понесуть відповідальність згідно з чинним законодавством України».

У редакції програми розслідувань всі ці звинувачення вважають безпідставними та такими, що мають на меті залякування. Редакція заявляє, що журналісти виконували свою законну професійну діяльність у громадському місці, про що неодноразово повідомляли охороні Медведчука та демонстрували посвідчення.

«Віктор Медведчук – публічна особа, що бере активну участь у соціально-політичному житті України і має великий вплив на українську політику. Він включений у Мінський переговорний процес. Навряд чи до його персони можна застосувати визначення приватна особа. До того ж, матеріал, що знімали наші журналісти, стосувався його прямих перельотів на чартері поміж Україною та Росією попри заборону прямого авіасполучення. І, схоже, це виключне право він використовує не лише для «врегулювання конфлікту», а й для вирішення бізнес-питань, свідками чого ми ставали раніше. І оприлюднювали у своїх розслідуваннях. Тому й продовжили знімати. А що було далі – побачили всі глядачі нашої програми. Силове перешкоджання і напад на знімальну групу», – повідомила головний редактор програми «Схеми» Наталка Седлецька.

Окрім того Кириленко звинувачує журналістів «Схем» у «провокації» та нібито володінні зброєю: «Під час цих подій 5 та 7 листопада «журналісти» намагались спровокувати охоронців Медведчука В.В. на бійку. При цьому в одного з нападників було помічено зброю. Лише завдяки професійним діям охоронців усі три інциденти не переросли у пряме зіткнення із можливим застосуванням зброї».

«Це наклеп. Інформація про те, що журналісти чи оператори «Схем» мали з собою зброю, не відповідає дійсності», – повідомила Седлецька.

5 листопада в аеропорту «Київ» між знімальною групою та охоронцями Медведчука також виникло силове протистояння. Коли журналісти програми «Схеми» намагались знімати летовище, вони почали перешкоджати цьому, заблокувавши автомобіль знімальної групи.

Адвокат Медведчука повідомив, що «вже подано заяви до Національної поліції України та Генеральної прокуратури України про вчинення кримінального правопорушення».

Інформаційний запит Віктору Медведчуку «Схеми» надіслали напередодні ефіру. У ньому вони попросили прокоментувати дії його охоронців біля VIP-терміналу аеропорту «Київ», а також пояснити, приватний чи офіційний характер мав його візит до російського міста Сочі 7 листопада та чи пов’язаний він із діяльністю Медведчука в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи, і якщо так так, то з ким із представників російської влади він мав зустріч у Сочі.

Утім, лист-відповідь надійшла в редакцію менш ніж за годину до ефіру, коли технічної можливості додати цю позицію до програми на каналі «UA:Перший» у редакції вже не було. Увечері 7 листопада біля VIP-терміналу аеропорту «Київ» поблизу Жулян, коли туди прилетів приватний борт лідера організації «Український вибір» Віктора Медведчука, охоронці підприємця напали на знімальну групу програми журналістських розслідувань «Схеми».

Прокуратура Києва заявила про відкриття кримінального провадження за фактом перешкоджання роботі знімальної групи, а голова Національної поліції Сергій Князєв пообіцяв провести службове розслідування через бездіяльність співробітників Нацполіції під час нападу охоронців Віктора Медведчука журналістів.