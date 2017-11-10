В Іспанії арештували спікера парламенту Каталонії із правом внесення застави

Верховний суд Іспанії арештував спікера парламенту Каталонії Карме Форкадель з правом внесення 150 тисяч євро застави.

9 листопада суд допитав Форкадель разом із п’ятьма іншими членами відстороненого парламенту регіону. Їх звинувачують у заколоті й розтраті державних коштів у зв’язку з референдумом про незалежність Каталонії, який визнаний іспанським судом незаконним і відбувся всупереч забороні. Чотирьом депутатам призначили 25 тисяч євро застави, які вони мають сплатити протягом тижня. Ще одного відпустили.

Наразі під арештом перебувають дев’ять усунених представників регіональної влади Каталонії в справі про референдум, який відбувся 1 жовтня. За незалежність Каталонії було понад 90 відсотків його учасників, але явка склала лише 43 відсотки – супротивники голосування переважно бойкотували референдум як незаконний.

27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність. Пізніше влада Іспанії запровадила в регіоні пряме правління. 8 листопада Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність. Дострокові вибори в регіоні призначені на 21 грудня.

3 листопада суд в Іспанії видав ордери на арешт відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона й чотирьох міністрів його кабінету, які разом із ним перебувають у Бельгії. Вони здалися місцевій поліції, однак пізніше їх відпустили.

Суд у Брюсселі стосовно екстрадиції політиків призначений на 17 листопада.

Заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.