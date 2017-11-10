Прокуратуру просять розглянути можливість пом’якшення запобіжного заходу для Жанари Ахметової

Народні депутати України, адвокати і правозахисники просять прокуратуру Київської області розглянути можливість пом’якшення запобіжного заходу для казахстанської журналістки Жанари Ахметової (відомої також як Жанара Ахмет).

10 листопада Апеляційний суд Києва не зміг розглянути скаргу на арешт журналістки, бо її не доправили до суду, а матеріали справи не надійшли від суду першої інстанції, заявили народні депутати України, які були на засіданні.

Після цього, як повідомляє депутат від фракції БПП Світлана Заліщук, вона з колегами Мустафою Найємом, Вікторією Войцицькою і Оленою Сотник, а також з адвокатами і правозахисниками прийшли до заступника прокурора Київської області Ярослава Бендика. «Домоглися перевірки причин вже тричі недоставлення Жанари до суду з вини прокуратури. Звернулися з проханням розглянути можливість надіслати клопотання до суду, щоб його з 22 листопада перенесли на раніше, і жінка не сиділа додатково два тижні в Лук’янівському СІЗО. Чекаємо на відповідь від прокуратури», – написала Заліщук у Facebook.

За словами Мустафи Найєма, прокурор пообіцяв до кінця дня з’ясувати причини, за якими журналістку не доставили до суду, і розглянути можливість пом’якшення запобіжного заходу для неї.

У прокуратурі Київської області Радіо Свобода наразі не змогли прокоментувати ситуацію.

2 листопада Шевченківський райсуд Києва, розглядаючи клопотання Генпрокуратури України щодо екстрадиції журналістки, відмовився звільнити її на поруки народного депутата Світлани Заліщук і голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка.

Суд постановив помістити журналістку під екстрадиційний арешт на 60 діб. У цей час органи прокуратури будуть вивчати запит Казахстану, що вимагає видачі журналістки, яка просить притулку в Україні, заявляючи про політично мотивоване переслідування на батьківщині.

Журналістка була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді Київської області. Як повідомляв її адвокат Владислав Грищенко, журналістка оголошена у розшук Казахстаном за статтею про шахрайство.

Жанара Ахметова прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року. Журналістка публікувалася в опозиційній газеті Казахстану «Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади.

Справа Жанари Ахметової є не першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. 14 жовтня стало відомо про затримання азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі). Згодом і Охунжонова, і Гусейнова суд звільнив з-під варти.