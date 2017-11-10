Суд у Києві не зміг розглянути апеляцію на арешт казахстанської журналістки – депутати

Апеляційний суд Києва не зміг розглянути скаргу на арешт казахстанської журналістки Жанари Ахметової (відомої також як Жанара Ахмет), бо її не доправили до суду, а матеріали справи не надійшли від суду першої інстанції, заявляють народні депутати України, які були на засіданні.

«Казахську опозиційну журналістку продовжують тримати в СІЗО, прокуратура затягує розгляд справи в суді. Апеляції сьогодні не відбулося. По-перше, прокуратура Київської області не дала дозволу – без пояснень – на її доставлення до суду. По-друге, Шевченківський суд не передав справу в апеляційний суд. Це незважаючи на звернення комітету Верховної Ради свободи слова до прокуратури переглянути запобіжний захід. І незважаючи на те, що комітет з прав людини взяв цю справу під свій контроль», – написала у Facebook Світлана Заліщук.

Вона нагадала, що вдома на Жанару Ахметову «вже 20 днів чекає десятирічний син».

«Жанара – не вбивця і не насильник. Вона – відома опозиційна журналістка з Казахстану, де вимагають її екстрадиції. У неї маленька дитина, яка зараз під наглядом родичів», – додав Мустафа Найєм.

За його словами, він разом із колегами Світланою Заліщук, Оленою Сотник і Вікторією Войцицькою вирішили поїхати в прокуратуру Київської області самі.

У Шевченківському суді і прокуратурі Київської області Радіо Свобода наразі не змогли прокоментувати ситуацію. При цьому у прокуратурі пообіцяли надати інформацію упродовж кількох годин.

2 листопада Шевченківський райсуд Києва, розглядаючи клопотання Генпрокуратури України щодо екстрадиції журналістки, відмовився звільнити її на поруки народного депутата Світлани Заліщук і голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини Олександра Павліченка.

Суд постановив помістити журналістку під екстрадиційний арешт на 60 діб. У цей час органи прокуратури будуть вивчати запит Казахстану, що вимагає видачі журналістки, яка просить притулку в Україні, заявляючи про політично мотивоване переслідування на батьківщині.

Журналістка була затримана на Київщині 21 жовтня у зв’язку з розшуком по лінії Інтерполу і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання у Вишгороді Київської області. Як повідомляв її адвокат Владислав Грищенко, журналістка оголошена у розшук Казахстаном за статтею про шахрайство.

Жанара Ахметова прибула до України з неповнолітнім сином навесні цього року. Журналістка публікувалася в опозиційній газеті Казахстану «Трибуна», а також як блогер висвітлювала боротьбу опозиції Казахстану з порушеннями з боку влади.

Справа Жанари Ахметової є не першим подібним випадком протягом останнього часу. У вересні в Києві затримали узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова. 14 жовтня стало відомо про затримання азербайджанського опозиційного журналіста Фікрата Гусейнова (Гусейнлі). Згодом і Охунжонова, і Гусейнова суд звільнив з-під варти.