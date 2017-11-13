Верховна Рада може розглянути питання про вихідний на Різдво 25 грудня – Парубій

Верховна Рада України може розглянути цього пленарного тижня законопроект про оголошення вихідним 25-го грудня, коли відзначається Різдво Христове за григоріанським календарем. Про це повідомив на погоджувальній раді у понеділок спікер парламенту Андрій Парубій. За його словами, законопроект про ще один вихідний для українців внесений у порядок денний на вівторок.

«Якщо під час вивчення на фракціях ми побачимо підтримку, ми в четвер (16 листопада) його зможемо поставити в досить прохідну частину і без великого палкого обговорення ухвалити по ньому рішення», – сказав Парубій.

Законопроект 2149 про вихідний 25 грудня запропонував внести на розгляд парламенту голова комітету з питань культури і духовності Микола Княжицький.

«Пропонується 25 грудня Різдво Хрестове зробити вихідним днем так само, як 7 січня», – сказав Княжицький, додавши, що в Україні є багато римо-католиків, протестантів, які просять зробити цей день вихідним.

В Україні вихідним є 7 січня, коли відзначають Різдво Христове за юліанським календарем (святкують Українська, Російська, Грузинська, Сербська, і Польська Єрусалимська православні церкви, а також Греко-католицька церква в Україні). Водночас католицьке Різдво, яке відзначають не лише римо-католики, але й протестанти і представники низки помісних православних церков 25 грудня, є в Україні робочим днем.

Ідея «оптимізувати» святкування Різдва в Україні не є новою, серед депутатів і громадськості також висловлювалась пропозиція про відмову від святкування релігійних свят за старим юліанським календарем і перейти на чинний – григоріанський.