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13 Листопад 2017, Київ 18:06
Новини | Міжнародні

Землетрус на ірансько-іракському кордоні: понад 400 людей загинули

Люди біля зруйнованого землетрусом будинку в місті Дарбандіхан на півночі Іраку, 13 листопада 2017 року

В Ірані й Іраку до понад 400 зросло число загиблих внаслідок землетрусу магнітудою 7,3, що стався ввечері 12 листопада неподалік ірансько-іракського кордону. Ще понад сім тисяч людей – поранені.

Більшість жертв припадає на іранський прикордонний регіон Керманшах.

Підземні поштовхи увечері 12 листопада відчули жителі всього регіону, від Туреччини до Кувейту.

Геологічна служба США заявляє, що епіцентр землетрусу розташований неподалік міста Халабджа на північному сході Іраку на глибині майже 34 кілометри.

Сейсмологічний центр Тегеранського університету повідомив, що підземні поштовхи розпочалися о 21:48 за місцевим часом (це 20:48 за Києвом).

Найбільшого удару зазнало іранське місто Сарпол-е-Захаб, приблизно за 15 кілометрів від кордону з Іраком, тут загинули десятки людей.

Духовний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї оголосив триденну жалобу за загиблими.

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