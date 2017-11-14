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14 Листопад 2017, Київ 15:10
Новини | Події

Акціонери «Київенерго» вирішили розділити компанію на два підприємства

Акціонери енергопостачальної компанії «Київенерго» вирішили провести реорганізацію бізнесу шляхом розділення компанії за видами діяльності.

На зборах акціонерів 13 листопада вирішили розділити «Київенерго» на дві нові компанії: одна буде займатися розподілом електроенергії та експлуатацією електромереж, інша – постачанням електроенергії.

У «Київенерго» зазначають, що реорганізація потрібна для виконання норм закону «Про ринок електроенергії».

«Створення нових товариств ніяк не вплине на обсяг прав і обов’язків за договорами на управління комунальним майном, укладеним між Київською міською радою і «Київенерго». Право власності громади Києва на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, завод «Енергія», теплові мережі та інші об'єкти, залишається непорушним», – наголошують в компанії.

У вересні у прокуратурі Києва заявили про подання позову до суду щодо повернення у власність міста пакетів акцій «Київенерго», «Київгазу» і «Київводоканалу». Господарський суд Києва відклав розгляд цього позову до травня 2018 року.

Акціонерне товариство «Київенерго» є підприємством, що надає комунальні послуги і є монополістом.

18 серпня компанія Ornex, що входить до групи СКМ мільярдера Ріната Ахметова, придбала на фондовій біржі 25% акцій «Київенерго». До торгів 25% акцій «Київенерго» належали Фонду держмайна, 18% – ТОВ «ДТЕК Енерго», компанія DTEK Holdings Limited мала 25%, а DTEK ENERGY B.V. – 29%.

Компанія ДТЕК належить Рінату Ахметову.

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