Уряд схвалив стратегію розвитку МВС до 2020 року

Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив стратегію розвитку Міністерства внутрішніх справ до 2020 року.

Відповідно до презентації, пріоритетами стратегії є створення безпечного середовища, протидія злочинності, дотримання прав і свобод людини органами системи МВС, ефективне інтегроване управління кордонами й збалансована міграційна політика, якість і доступність послуг, ефективне врядування, прозорість і підзвітність, розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників.

Заступник голови МВС Тетяна Ковальчук заявила, що фінансуватимуть реалізацію стратегії за рахунок коштів державного бюджету, міжнародної технічної допомоги та інших джерел, не заборонених законодавством.

«У питаннях забезпечення прав людини ми плануємо адаптувати відомчі нормативно-правові акти до законодавства Євросоюзу, удосконалити нормативно-правове регулювання підстав і порядку застосування фізичної сили, спеціальних засобів і вогнепальної зброї, а також розвивати систему захисту прав людей з особливими потребами», – сказала Ковальчук.

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зазначив, що в розробці стратегії брала участь консультативна місія Європейського союзу.

Реформа МВС стартувала в Україні в 2014 році. Під час її впровадження, зокрема, була створена Національна поліція.