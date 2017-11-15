Суд сьогодні починає розгляд позову щодо засекречення рішення про конфіскацію коштів Януковича

Окружний адміністративний суд Києва сьогодні, 15 листопада, починає розгляд позову громадської організації «Центр протидії корупції» щодо засекречення судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали колишньому президентові України Віктору Януковичу та його оточенню.

ЦПК вимагає скасувати низку рішень, якими цей вирок було засекречено, та оприлюднити його у Єдиному реєстрі судових рішень.

Відповідачами у справі є генеральний прокурор Юрій Луценко, військова прокуратура сил АТО, Державної судової адміністрації і держпідприємства «Інформаційні судові системи».

«Ми хочемо зупинити майбутні спроби генпрокурора конфісковувати активи третіх осіб через засекречені вироки судів, які затверджують сумнівні угоди зі слідством. Це – небезпечна тенденція, яка немає нічого спільного з принципами верховенства права, непорушності права власності та гарантій захисту прав осіб у кримінальному процесі», – заявила виконавчий директор ЦПК Дар’я Каленюк, яку цитує прес-служба ЦПК.

Міжнародна антикорупційна організація Transparency International в Україні 21 вересня повідомила про звернення до суду через засекречення судового вироку, за яким було конфісковано 1,5 мільярда доларів США, що належали Віктору Януковичу та його оточенню.

28 квітня 2017 року Юрій Луценко заявив про завершення процесу переказу конфіскованих коштів колишнього президента України Віктора Януковича і його оточення на рахунки Держказначейства. Рішення про конфіскацію цих коштів ухвалив суд у Краматорську на Донеччині, повідомив тоді Луценко. Водночас адвокати Януковича спростовували інформацію про конфіскацію коштів самого колишнього президента. Інформація про це рішення суду відсутня у Єдиному держреєстрі судових рішень через прохання військової прокуратури.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи», яке зобов’язане оприлюднити судове рішення у реєстрі, посилається на заборону органів прокуратури. Генеральна прокуратура, у свою чергу, стверджує, що визнала це рішення державною таємницею.