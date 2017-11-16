Захист вимагає звільнення Володимира Балуха в окупованому Криму

Сторона захисту українського активіста Володимира Балуха на засіданні Роздольненського районного суду Криму 16 листопада зажадала змінити йому запобіжний захід і відпустити з-під варти. Як на мотив Балух вказав на різке погіршення здоров’я, назвавши ненадання йому медичної допомоги тортурами. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

«Заявляю, що стосовно мене застосовуються тортури, які полягають у позбавленні можливості надавати мені медичну допомогу. Щодо мене органами слідства і суду розгорнуто кампанію з фізичного усунення. Прошу вважати моє клопотання офіційним зверненням для подання позову до ЄСПЛ (Європейського суду з прав людини – ред.), і прикласти його до вже наявних там матеріалів», – сказав Балух.

Адвокат Ольга Дінзе також зазначила, що за звинуваченням у злочині середньої тяжкості, відповідно до російського законодавства, підсудний може утримуватися під вартою не більш як півроку. Балух утримується під арештом уже 11 місяців. Суддя оголосила перерву, щоб дати можливість адвокатам надати всі необхідні документи.

Раніше на цьому ж засіданні суду Балух заявив клопотання про застосування поліграфа.

10 листопада в підконтрольному Кремлю Роздольненському районному суді відбулося засідання у справі українського активіста Балуха. Під час процесу йому стало зле, Балухові викликали «швидку допомогу» і відвезли в лікарню.

Згідно з висновком лікаря, у Балуха гострий біль, остеохондроз поперекової частини. Брати участь у судовому засіданні він не може, йому необхідно амбулаторне лікування. Лікарі заявили, що Балух може перебувати в ізоляторі тимчасового тримання.

Минулого тижня активістові продовжили термін арешту, таким чином, він залишиться під вартою до 16 січня 2018 року.

У серпні суд оголосив вирок українському активісту – три роки і сім місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Однак під час розгляду апеляційної скарги вирок був скасований, і справу відправили на повторний розгляд.

ФСБ затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що на горищі будинку, де живе активіст, вони виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї свого будинку.