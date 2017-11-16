Мін’юст Росії попередив Крим.Реалії про можливі обмеження в роботі сайту

Міністерство юстиції Росії направило проекту Радіо Свобода Крим.Реалії попередження про можливі обмеження в роботі.

У документі зазначається, що «в діяльності Крим.Реалії є ознаки виконання функцій «іноземного агента».

Це сталося після того, як Державна дума Росії 15 листопада проголосувала в другому і третьому читаннях за внесення до законодавства поправок, що дозволяють зараховувати зарубіжні ЗМІ до так званих «іноземних агентів». Нижня палата російського парламенту схвалила нові заходи 15 листопада. Депутати підтримали законопроект одноголосно.

Напередодні Міністерство юстиції Росії надіслало російській редакції Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время» попередження про можливі обмеження в роботі.

У жовтні Міністерство юстиції Росії надіслало листа до редакції проекту Радiо Свобода Крим.Реалії, в якому зазначалося, що діяльність видання може «зазнати обмежень», яка нібито потрапляє під ознаки російського закону про обмеження для організацій-іноземних агентів.

Попередження про можливе запровадження обмежень також отримали інші проекти медіакорпорації Радіо Вільна Європа – Радіо Свобода, в тому числі проект Крим.Реалії та спеціальний спільний проект Радіо Свобода та «Голосу Америки», телеканал «Настоящее время».

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент у відповідь на це заявив, що RT поширює свої програми у США через кабельне телебачення, тоді як у Радіо Свобода таких можливостей в Росії немає. Він також зазначив, що журналістів Радіо Свобода переслідували і навіть били в Росії, їхні акредитації анулювалися – тоді як у США нічого подібного щодо представників російського телеканалу не відбувалося.