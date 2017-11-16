Рада схвалила законопроект про відеофіксацію обшуків

Верховна Рада України схвалила за основу і в цілому законопроект щодо відеофіксації обшуків.

За проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» (№7275) проголосували 312 народних депутатів.

Ініціатором законопроекту є прем’єр-міністр України Володимир Гройсман.

Відповідно до пояснювальної записки, проект закону спрямований на захист суб’єктів господарювання під час досудового розслідування кримінального провадження.

Документ передбачає обов’язкову відеофіксацію обшуків, а також під час розгляду клопотань слідчим суддею за винятком вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій. Зазначається, що відеозапис є невід’ємним додатком протоколу обшуку.

Також законопроект передбачає право сторони захисту самостійно здійснювати відеофіксацію проведення обшуку. При цьому такі відео не можна оприлюднювати без письмового дозволу слідчого або прокурора.

Законопроект забороняє вилучати електронні інформаційні системи та зобов’язує сторону обвинувачення робити копії необхідної інформації без вилучення техніки, на якій вона зберігається.

У проекті закону йдеться, що зміни набирають чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім норм в частині застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів. Такі норми набирають чинності з 1 січня 2019 року.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман називав законопроект «антирейдерським», який не допустить втручання правоохоронців у бізнес.