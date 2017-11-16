Мінґареллі: за останні три роки ЄС виділив Україні 12 мільярдів євро

За останні три роки Європейський союз виділив Україні понад 12 мільярдів євро, заявив голова представництва ЄС в Україні Хюґ Мінґареллі.

«Ми мобілізували за останні три роки більше 12 мільярдів євро, з них 3,4 мільярда євро – макрофінансової допомоги, що є найбільшою макрофінансовою допомогою, яку ми коли-небудь виділяли», – сказав Мінґареллі.

За словами голови представництва Євросоюзу в Україні, щорічно ЄС виділяє українській стороні 200 мільйонів євро у вигляді грантів – більше, ніж іншим сусідам України.

«Україна, без сумніву, пріоритетний партнер для Європейського союзу. Один із наших найбільших сусідів, з яким у нас є чотири кордони, який зробив чіткий проєвропейський вибір. У зв'язку з цими причинами ЄС зацікавлений в успіху реформ в Україні», – заявив Мінґареллі.

8 листопада голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський після зустрічі з керівником програми співробітництва Євросоюзу в Україні Берендом де Гроотом повідомив, що ЄС планує виділити в 2018 році 50 мільйонів євро для Донецької та Луганської областей.