Поліція відкрила провадження через сутички у Миколаївській міськраді

Поліція відкрила кримінальне провадження через сутички під час засідання Миколаївської міськради.

Як повідомляє прес-служба поліції Миколаївщини, провадження відкрили за статтею «хуліганство».

За даними поліції, група людей заблокувала трибуну з вимогою надати їм слово і розпустити міськраду, у цей час до поліції надійшло анонімне повідомлення про загрозу вибуху, почали евакуацію людей.

«Один із присутніх запалив димову шашку у приміщенні сесійної зали та почались протистояння між патрульними поліцейськими, які припиняли протиправні дійства, та активістами», – йдеться у повідомленні.

У результаті двох людей затримали – чоловіка, який перешкоджав правоохоронцям виконувати свої професійні обов’язки, і чоловіка, який блокував трибуну і вчиняв хуліганські дії, додають у поліції.

Правоохоронці зауважують, що у ході перевірки приміщення і прилеглої до будівлі міськради території не виявили вибухонебезпечних предметів.

Відповідно до розпорядження в.о. міського голови-секретаря міської ради Тетяни Казакової, сьогодні під час сесії Миколаївської міськради депутати мали розглянути, серед іншого, земельні питання.