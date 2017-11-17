Верховна Рада планує розглянути законопроекти щодо освіти та інвестицій

Верховна Рада України 17 листопада розпочала роботу з години запитань до уряду. Це передбачає порядок денний засідання парламенту.

Також народні депутати мають розглянути в першому читанні два законопроекти: проект закону про внесення зміни до статті 44 закону України «Про вищу освіту» (реєстраційний номер 5023) і проект закону «Про внесення змін до деяких законів України (щодо захисту інвестицій та гарантування діяльності товариств з обмеженою відповідальністю)» (реєстраційний номер 1048).

Відкриваючи ранкове засідання, голова Верховної Ради Андрій Парубій висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп підпише закон, який передбачає надання Україні у 2018 році 350 мільйонів доларів на безпекову допомогу.

16 листопада Сенат США схвалив проект оборонного бюджету, який передбачає виділення 350 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. Документ направлено на підпис президенту США Дональду Трампу.