Суд в Бельгії відклав рішення щодо екстрадиції відстороненого лідера Каталонії на 4 грудня – адвокат

Суд у Бельгії відклав рішення стосовно арешту відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона та чотирьох міністрів його уряду, заявив його адвокат Пол Бекарт.

За словами адвоката, наступне засідання суду стосовно екстрадиції Пучдемона і його соратників відбудеться 4 грудня. Бекарт зазначив, що прокуратура Бельгії просила екстрадиції відстороненого лідера.

27 жовтня парламент Каталонії проголосив незалежність. Пізніше влада Іспанії запровадила в регіоні пряме правління. 8 листопада Конституційний суд Іспанії скасував декларацію про незалежність. Дострокові вибори в регіоні призначені на 21 грудня.

3 листопада суд в Іспанії видав ордери на арешт відстороненого лідера Каталонії Карлеса Пучдемона й чотирьох міністрів його кабінету, які разом із ним перебувають у Бельгії. Вони здалися місцевій поліції, однак пізніше їх відпустили.

Заяв влади Каталонії про незалежність не підтримала жодна країна чи міжнародна організація, натомість у світі широко висловилися на підтримку цілісності і єдності Іспанії.