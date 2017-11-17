У Києві під час перевірки 12 об’єктів вибухівки не виявили – поліція

У Києві правоохоронці не виявили небезпечних предметів у ході перевірки 12 об’єктів, про мінування яких сьогодні повідомлялося.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження, триває пошук осіб, які повідомили про мінування.

За даними поліції, анонім повідомив про закладену вибухівку на центральному автовокзалі, телеканалі, автостанції «Дарниця», 6-ти розважальних центрів, станції метро «Либідська» та «Святошин», а також в готелі.

У «Київському метрополітені» повідомили, що станція метро «Либідська» вже працює.

Минулого тижня правоохоронці перевіряли повідомлення про начебто мінування аеропортів у десяти містах України, небезпечних предметів не виявили. Згодом поліція заявила, що дзвінки про мінування аеропортів надійшли з «сусідньої держави», але не уточнила, про яку саме державу йдеться.

В Україні випадки анонімних повідомлень із інформацією про замінування почастішали впродовж останніх років. У Києві часто повідомляють про мінування станцій метро, торгових центрів та інших об'єктів.