В Одесі зірвали виступ російського артиста Райкіна, який підтримав захоплення Криму

В Одесі активісти зірвали виступ російського артиста Костянтина Райкіна, пригадавши йому виступи на підтримку захоплення Росією українського Криму.

Активіст Сергій Стерненко, колишній діяч «Правого сектору», організатор протесту проти російського артиста, повідомив про цю акцію у фейсбуці, оприлюднивши кілька відеозаписів із неї.

«Тут не будуть виступати ті, хто підтримує вбивць», – написав він.

Попередніми днями, за повідомленнями, виступи Костянтина Райкіна відбулися в Києві і Харкові. У Дніпрі ще у вересні Палац культури відмовив в оренді концертної зали організаторам виступу Райкіна.

Іще в серпні, коли стало відомо про планований виступ Райкіна в Одесі, Стерненко нагадав у фейсбуці про виступ росіянина 2014 року, в якому той радів, «що Крим став тепер російський».

Останнім часом в Одесі, як і в низці інших міст України, активісти зривали виступи виконавців із Росії, які виступали на підтримку російської агресії проти України, а також і українських виконавців, які за умов цієї агресії Росії їздили виступати до країни-агресора.

5 жовтня Верховна Рада України ухвалила зміни до закону «Про гастрольні заходи в Україні», що мають на меті запровадити особливості організації і проведення гастрольних заходів із участю громадян держави-агресора. Зокрема, організатори таких заходів мають не менш як за 30 днів звернутися до Служби безпеки України по інформацію про можливі підстави для недопущення участі таких громадян у заході. 7 листопада президент України підписав цей закон. У ньому вказано, що він набуває чинності «з дня, наступного за днем його опублікування». На цей час на сайті Верховної Ради цей закон позначений як такий, що ще не набув чинності.