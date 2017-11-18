Середньомісячна зарплата Корчак у першому півріччі 2017 року була у розмірі сто тисяч гривен – #Точно

У першому півріччі 2017 року середній розмір заробітної плати голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак склав 100,7 тисячі гривень на місяць проти 143,6 тисячі гривень в минулому році. Про це йдеться в звіті Рахункової палати про результати аудиту Національного агентства з питань запобігання корупції від вересня цього року, інформує #Точно, проект Радіо Свобода.

Середньомісячна зарплата заступника голови НАЗК цього року склала 76,8 тисячі гривень, членів НАЗК 69-76,4 тисячі гривень.

Відповідно до звіту, премії працівникам апарату НАЗК почали виплачуватися з червня 2016 року, їх розмір коливався залежно від посад працівників – від 25-200 відсотків посадового окладу в червні до 450 відсотків у грудні 2016 року.

У липні 2016 року голові НАЗК Наталії Корчак було нараховано 165,5 тисяч гривень премії. У середньому премія голови НАЗК становила 49,3 тисячі гривень на місяць.