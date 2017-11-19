На Житомирщині вшанували Героїв ІІ Зимового походу

Кілька сотень людей з’їхалися 19 листопада у село Базар на Житомирщині на роковини трагедії – розстрілу більшовиками 359 воїнів УНР 21 листопада 1921 року.

Політв’язень Василь Овсієнко розповідає про перешкоди, які створювала місцева влада та правоохоронці у 1990 році, коли він з однодумцями вирішив узятися за відновлення цих могил.

«Після 14 років ув’язнення, коли я повернувся на Батьківщину, і ми створили Житомирську обласну організацію Української Гельсінської спілки, а потім Республіканської партії, то ми собі поставили одним із перших завдань – відновлення цих могил. Сільська рада не заперечувала проти того, щоб відновити могили, поставити хрести, освятити їх належно і провести панахиду. Це було в 1990 році. Але за три дні до призначеної дати прийшла телеграма до Києва, а також до газети «Вечірній Київ», що сільська рада не згодна, не бажає брати участь у відновленні цих могил. Були гасла: «Не допустимо націоналізму!», «Геть петлюрівців!» і тому подібні. Начальник міліції не захотів зо мною розмовляти і дав розпорядження вигнати нас із села. Ми подали до суду, але ніхто нічого не розслідував», – ділиться спогадами чоловік.

Меморіальний комплекс біля братської могили встановили коштом українців Великої Британії у 2000 році, хоча вшановували пам’ять полеглих на цьому місці героїв навіть у роки Другої світової війни. Багато з тих, хто прийшов тоді, заплатили за це власним життям.

Улітку влада Житомирщини вирішила привести до ладу меморіал Героям Базару. На реставрацію у липні виділили 1 мільйон 200 тисяч гривень. Роботи розпочали у жовтні. Поспішали, щоби встигнути до роковин трагедії.

За словами голови Житомирської ОДА Ігоря Гундича, більшу частину зробити встигли. Зокрема, укріпили хрести, поклали нову плитку та бордюри, а також влаштували штучне покриття на курганах.

«Давно я тут не був, але коли приїхав сюди у травні, то мене відверто здивував стан цього меморіального комплексу. Я думав, чому ми, українці, так ставимося до культурної спадщини, до своїх предків, які віддали життя за волю і незалежність України. Ми ухвалили рішення виділити кошти з обласного бюджету, щоб відновити меморіал», – зазначив голова Житомирської ОДА.

За його словами, влада області також збирається регулярно виділяти кошти на утримання цього місця у належному стані, а контролювати це мають місцеві чиновники.