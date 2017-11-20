Російські силовики в окупованому Криму вилучили автомобіль у кримськотатарського активіста

Затриманий 19 листопада в Сімферополі кримськотатарський активіст Алімдар (Руслан) Бєлялов повідомляє, що його машину заарештували. Про це він розповів у Facebook.

За його словами, увечері 19 листопада він зміг повернутися додому.

«Вони (силовики – ред.) схиляли мене до того, що автомобіль викрадений. Хотіли, щоб я поїхав до райвідділу і пояснив. На що я сказав, що нікуди не поїду, поки не приїде адвокат. Після розмови з адвокатами вони перестали мене кликати до відділення», – розповів Бєлялов.

Активіст пов’язує затримання зі своєю діяльністю в громадському русі «Кримська солідарність». Він також нагадав, що після обшуку 8 листопада у нього зникли три тисячі доларів США.

Активіста об’єднання «Кримська солідарність» Руслана Бєлялова вдень 19 листопада затримали російські силовики в окупованому Сімферополі. Причиною затримання вони назвали підозру у тому, що автомобіль, на якому пересувався активіст, був викрадений.

Російські силовики в Криму поки цю подію не коментували.

В об’єднанні «Кримська солідарність» вважають затримання одного з членів організації Руслана Бєлялова вдень 19 листопада «тиском на соціально і політично активних мусульман Криму».

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні затримання, обшуки і допити незалежних журналістів, кримськотатарських активістів, опозиційних і проукраїнських громадських діячів і представників релігійних меншин. Правозахисники називають ці дії російських силовиків політично мотивованими.