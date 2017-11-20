Суд у справі генерала Назарова перенесли на 27 листопада

Суд у справі генерал-майора Віктора Назарова, обвинуваченого у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому бойовиками літаку Іл-76, перенесли на 27 листопада. Таке рішення 20 листопада ухвалив Апеляційний суд Дніпропетровської області, де слухається апеляція генерал-майора.

За інформацією суддів, на наступне засідання суд викличе як свідка Віктора Савечка – одного з експертів, які брали участь у комісійній військово-тактичній експертизі в цій справі.

Під час сьогоднішнього засідання суд частково задовольнив клопотання захисту Назарова щодо дослідження матеріалів справи. За рішенням суду, дослідженню підлягають кілька ухвал суду першої інстанції – Павлоградського міськрайонного, де справа слухалась 2016 року, – на яких, за інформацією сторони захисту, не виявилось підписів судді.

Водночас суд відхилив ту частину клопотання, де захист Віктора Назарова заявив про неможливість ознайомлення з матеріалами справи, які є державною таємницею, зокрема, з бойовими статутами Сухопутних військ та Авіавійськ України. Адвокат Назарова Михайло Турик наполягав на тому, що ці документи не можуть фігурувати у справі як докази, адже з ними ознайомились не всі сторони процесу. Натомість представники потерпілих родин зауважували, що Віктор Назаров як високопосадовець, а також його адвокат, мали доступ до цих документів, однак не скористались правом із ними ознайомитись.

Окрім того, суд задовольнив клопотання двох правозахисних громадських організацій щодо трансляції судового процесу в режимі он-лайн.

За процесом у залі стежило кілька десятків людей, зокрема батьки загиблих військових, які прийшли до суду з портретами своїх синів і плакатами.

Генерал-майор Віктор Назаров ще раз наголосив, що домагатиметься в апеляційному суді визнання своєї невинуватості.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року підтримуваними Росією бойовиками в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.