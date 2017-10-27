Судове засідання з розгляду апеляції генерала Назарова відтермінували

Розгляд апеляційної скарги генерал-майора Віктора Назарова, обвинуваченого у службовій недбалості у зв’язку із загибеллю 49 українських військових у збитому сепаратистами літаку Іл-76, перенесли з 30 жовтня на 20 листопада. Інформацію про це Радіо Свобода 27 жовтня підтвердили в Апеляційному суді Дніпропетровської області, де мало відбутись судове засідання.

За даними речника суду Оксани Філіповської, перенесення дати розгляду відбулося через проходження суддею-доповідачем у справі оцінювання на відповідність займаній посаді, яке призначила Кваліфікаційна комісія суддів України.

На перенесення дати розгляду справи відреагували родичі загиблих військових. Зокрема, сестра загиблого десантника Іллі Гайдука Іляна Віскаліна на своїй сторінці у Facebook зазначила, що з дня трагедії «вже минуло більше 3-х років, а саме 40 місяців, 160 тижнів, 1230 днів».

«Ці цифри багато значать для тих, хто востаннє бачив своїх рідних», – зазначила вона.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними бойовиками в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу був збитий літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади і дев’ятеро членів екіпажу. Усі загинули.