Адвокат родин загиблих в Іл-76 військових подав до Генпрокуратури нову заяву на високопосадовців АТО

Адвокат родин загиблих у збитому сепаратистами літаку Іл-76 українських військовослужбовців Віталій Погосян подав нову заяву до Генеральної прокуратури України на високопосадовців, які командували проведенням АТО. Про це в середу повідомив сам Віталій Погосян.

За його словами, кримінальне провадження щодо керівництва АТО, відкрите після його попередньої заяви за частиною 4 статті 426-1 Кримінального Кодексу України, було закрите через те, що цієї статті на момент трагедії не існувало.

Тепер, зауважив адвокат, він просить відкрити кримінальне провадження за іншою статтею – перевищення влади.

«Виходячи з аналізу законодавства України на керівний склад ЗСУ України, який був залучений для проведення антитерористичної операції при Службі безпеки України, про що зазначено в відповідних наказах про їхнє призначення, розповсюджуються норми права, які стосуються співробітників правоохоронних органів. Отже, в такому випадку, дії вказаних осіб підпадають під частину 3 статті 365 Кримінального кодексу України», – зазначив Віталій Погосян.

Як уточнив він Радіо Свобода, згідно зі статтею 214 Кримінального процесуального кодексу, провадження має бути відкрите упродовж 24 годин.

У Генпрокуратурі поки цю заяву не коментували. Радіо Свобода готує інформаційний запит.

13 липня Радіо Свобода стало відомо, що прокуратура відкрила, а потім закрила кримінальне провадження за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, військовими службовими особами Генерального штабу Збройних Сил України у період з квітня по червень 2014 року. Про це йшлось у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода з Генеральної прокуратури України. У Генпрокуратурі поінформували, що стаття 426 - 1 була внесена до Кримінального кодексу України у квітні 2015 року, отже, станом на квітень – червень 2014 року її не існувало, отож кримінальне провадження було закрите.

Раніше адвокат з Дніпра Віталій Погосян, який представляє інтереси сімей загиблих військовослужбовців у збитому в Луганському аеропорту літаку Іл-76 у червні 2014 року, заявив, що домігся відкриття кримінального провадження проти керівників АТО.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл - 76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами поблизу аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків. Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл - 76МД. Він загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.