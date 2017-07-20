У Дніпрі через самовідвід суддів не відбулось судове засідання щодо Плотницького і двох бойовиків

У Дніпрі через самовідвід суддів не відбулось судове засідання в справі за обвинуваченням ватажків угруповання «ЛНР» про збитий український літак, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У четвер у Бабушкінському районному суді міста мало відбутись підготовче засідання у слуханні справи проти Ігоря Плотницького та двох командирів збройних формувань Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева через збитий літак 2014 року Іл-76 з 49 українськими військовослужбовцями на борту.

Однак двоє із трьох членів суддівської колегії заявили про самовідвід. Так, суддя Елеонора Женеску мотивувала своє рішення тим, що має майно на окупованій території Донбасу, а суддя Андрій Леонов – тим, що при автоматичному розподілі цієї справи враховувався один із колишніх суддів Бабушкінського суду, повноваження якого закінчились понад рік тому.

Як зазначив представник потерпілих – родин загиблих бійців – Сергій Погосян, Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає самовідвід суддів, однак він здивований мотивацією судді Леонова.

«Як з’ясувалось сьогодні, колишній суддя цього суду, а саме пан Чулінін, досі враховується при розподілі справ в Бабушкінському суді. Для довідки: суддя Чулінін Д.Г. був звільнений зі своєї посади ще 16.02.2016 року. Тобто з 16.02.2016 року всі справи, які були розподілені між суддями Бабушкінського районного суду, були розподілені з порушеннями?» – зауважив Сергій Погосян.

Як повідомив Радіо Свобода адвокат, тепер для розгляду справи має бути сформована нова колегія суддів. З урахуванням сезону відпусток, наступне засідання може відбутись аж у вересні, вважає він.

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт проти керівника терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Дії цих осіб кваліфіковано як терористичний акт (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл - 76, збитому 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачували у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було вражено літак Іл - 76МД. Той загорівся та впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.