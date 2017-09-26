Справа Іл-76: суд відмовив у задоволенні клопотань стороні захисту генерала Назарова

Апеляційний суд Дніпропетровської області відмовив у задоволенні клопотань сторони захисту генерал-майора Віктора Назарова, поданих на початку судового засідання 26 вересня. Суд почав розглядати скаргу Назарова на рішення Павлоградського міськрайонного суду, який визнав генерал-майора винним у службовому недбальстві і присудив 7 років позбавлення волі.

Захист Віктора Назарова, зокрема, клопотався про відведення одного з військових прокурорів, який, на думку захисту, в порушення норм європейського права виступав одразу у провадженні в трьох якостях – як слідчий, процесуальний керівник та обвинувач. Однак суд зауважив, що сторона захисту не вказала жодної статті українського законодавства, яка при цьому була порушена, і відповів відмовою.

Відмовою в задоволенні суд також відповів на клопотання адвоката Віктора Назарова Михайла Турика про подання запиту до суду першої інстанції – Павлоградського районного суду – на отримання інформації про ознайомлення судді цього суду Наталії Самоткан з текстом військового статуту Сухопутних військ України, який, за даними захисту, містить державну таємницю.

Початку судового засідання передувала перепалка між потерпілими – родинами військовослужбовців, загиблих у Іл-76, з одного боку та дружиною генерал-майора Віктора Назарова – з іншого. За словами родичів, вони зібралися, щоб «захистити законний вирок» і не дати суду змінити рішення суду першої інстанції.

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 14 червня 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником Штабу антитерористичної операції. Його обвинувачують за статтею про «недбале ставлення до служби, вчинене в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків». Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він загорівся і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.