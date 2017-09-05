Суд над ватажками «ЛНР» за збитий 2014 року Іл-76 із українськими військовими призначили на 12 вересня

У Дніпрі через збитий у Луганському аеропорту літак Іл-76 з українськими військовими заочно судитимуть ватажків угруповання «ЛНР»: судове засідання призначене на 12 вересня в Бабушкінському районному суді Дніпра, підтвердили в цьому суді.

За даними суду, справу розглядатиме колегія із трьох суддів – Наталія Карягіна, Лариса Татарчук, Світлана Марущак.

Також у вівторок родичі загиблих українських військовослужбовців звернулись до громадськості з проханням тримати в полі уваги цей судовий процес.

Зокрема, сестра загиблого в Іл-76 десантника Іллі Гайдука Іляна Віскаліна зауважила, що існує ймовірність того, що через нове самовідведення суддів розгляд справи може затягнутись.

«Потрібен розголос і підтримка всіх небайдужих, бо вже вдруге планується самовідвід суддів, що є фактично затягуванням справи», – заявила сестра загиблого військового.

20 липня у Дніпрі через самовідведення суддів не відбулось судове засідання у справі за обвинуваченням ватажків угруповання «ЛНР» – Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань Олександра Гурєєва і Андрія Патрушева – через збитий 2014 року літак Іл-76 із 49 українськими військовослужбовцями на борту.

Двоє із трьох членів суддівської колегії заявили про самовідведення. Суддя Елеонора Женеску мотивувала своє рішення тим, що має на окупованій території Донбасу майно, а суддя Андрій Леонов – тим, що при автоматичному розподілі цієї справи враховувався один із колишніх суддів Бабушкінського суду, повноваження якого закінчились понад рік тому.

Сторона захисту потерпілих – родичів загиблих – заявила про невмотивованість таких заяв суддів і «затягування процесу».

У січні 2017 року прокуратура Дніпропетровської області повідомила, що передала до суду обвинувальний акт, як мовилося в повідомленні, проти керівника терористичної організації «ЛНР» Ігоря Плотницького та двох командирів незаконних збройних формувань у справі збитого літака Іл-76. Дії цих осіб кваліфіковано як терористичний акт (частина 3 статті 258 Кримінального кодексу України).

17 грудня 2015 року в Павлоградському міськрайонному суді на Дніпропетровщині розпочався інший судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців у літаку Іл-76, збитому 2014 року озброєними сепаратистами в аеропорту Луганська. На лаві підсудних була одна особа, генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії був начальником штабу антитерористичної операції. Його обвинувачували у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбалому ставленні до служби, вчиненому в бойовій обстановці, що призвело до тяжких наслідків). Суд присудив йому 7 років ув’язнення, однак генерал подав на апеляцію.

14 червня 2014 року на території Луганської області з переносного зенітно-ракетного комплексу було уражено літак Іл-76МД. Він спалахнув і впав. На його борту перебували 40 військовослужбовців 25-ї окремої парашутно-десантної бригади та 9 членів екіпажу. Усі загинули.