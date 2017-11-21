Міноборони: Надірадзе не проходив службу в ЗСУ і статусу «учасник бойових дій» не має

Міністерство оборони України повідомило, що Вано Надірадзе, якого напередодні примусово виселили з України, не проходив службу в Збройних сил України і статусу «учасник бойових дій» не має.

«Офіційно повідомляємо, що громадянин Вано Надірадзе в лавах Збройних сил України не перебував і не перебуває, й офіційного статусу «учасник бойових дій» не має», – йдеться в повідомленні прес-служби міністерства.

Напередодні народний депутат Юрій Дерев’янко заявив, що 17 листопада силовики «незаконно викрали» Вано Надирадзе, Тамаза Шавшішвілі, Зураба Цинцадзе і Мамуку Абшідзе, а згодом літаком вивезли до Грузії. Дерев’янко назвав Вано Надирадзе ветераном АТО.

Згодом Служба безпеки України і Національна поліція України повідомили про видворення восьми громадян Грузії. У СБУ повідомили, що це рішення ухвалили на підставі матеріалів Державної міграційної служби і Нацполіції, які «свідчать, що діяльність іноземців суперечить інтересам забезпечення національної безпеки України».