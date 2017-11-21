Епплбаум про відносини Польщі й України: немає нічого хорошого в суперечках довкола історії

Американська журналістка Енн Епплбаум вважає, що між Україною та Польщею немає проблем, які реально могли б спричинити розкол у відносинах. Про це вона сказала в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Ані Польща, ані Україна не зацікавлені у тому, щоби мати погані відносини. Немає нічого хорошого в суперечках довкола історії, кладовищ, ексгумації – це все є пустою тратою часу для обох країн. Я дуже сподіваюся, що жодна з країн не опуститься до вузького націоналістичного тлумачення історії – в умовах, коли ви маєте стільки спільного і стільки можете зробити разом», – зазначила вона.

За словами дослідниці, «є причини, чому люди з обох сторін могли б провокувати конфлікт». «Але у Польщі немає ніякого національного руху, який був би спрямований проти України. У Польщі немає ніякого поганого ставлення до України. Те, що ми спостерігаємо, не відображає якихось реально глибоких тенденцій», – наголосила Енн Епплбаум.

Енн Епплбаум – колумніст видання Washington Post, лауреат Пулітцерівської премії (2003). Цієї осені вийшла друком нова праця Епплбаум «Червоний голод: Війна Сталіна проти України». Енн Епплбаум – дружина колишнього міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського.

Відносини між Україною та Польщею загострилися у листопаді. Цього разу – через заяви чільних польських політиків, зокрема – міністра закордонних справ Польщі Вітольда Ващиковського. Крім того, цього місяця до Польщі не пустили секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників антитерористичної операції, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету. У зв’язку з цим МЗС України навіть викликало для пояснень польського посла.