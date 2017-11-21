У полоні бойовиків на Донбасі перебувають 158 українців – Геращенко

У полоні підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі перебувають 158 громадян України, заявила учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання конфлікту на сході України, віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

Як повідомляє прес-служба парламенту, вона сказала про це під час зустрічі з делегацією Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи на чолі з президентом Конгресу Гудрун Мозлер-Тьорнстрьом.

Геращенко заявила про «напружену ситуацію зі звільненням заручників з ОРДЛО та політв’язнів, які утримуються в окупованому Криму і Росії».

«Сьогодні в окупованому Донбасі незаконно утримуються 158 заручників, їх звільнення залишається заблокованим вже 14 місяців», – сказала вона.

За словами Геращенко, в анексованому Криму незаконно утримують понад 50 людей, більшість з яких – представники кримськотатарського народу.

«Ми розраховуємо на більш активну співпрацю з Радою Європи у питаннях захисту і відновлення прав громадян України, які були незаконно позбавлені волі за проукраїнську позицію», – сказала Геращенко.

Минулого тижня представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляла, що на окупованій частині українського Донбасу проросійські бойовики утримують 157 заручників: цивільних і військових.

За даними Геращенко, українській стороні підтвердили лише 88 людей.

У Кремлі раніше оголосили, що президент Росії Володимир Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав «пропозицію Медведчука» (його кум, лідер проросійської організації «Український вибір» Віктор Медведчук – ред.) про масштабний обмін утримуваними з обох сторін особами.

Водночас Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

Обмін заручниками передбачають Мінські угоди.