Росія: у Кремлі визнали «певний вплив» Путіна на сепаратистів на Донбасі

У Росії визнали «певний вплив» президента країни Володимира Путіна на підтримуваних нею сепаратистів на окупованій частині сходу України.

Як заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, президент Росії «ніколи не приховував, що має … можливість чинити певний вплив – не нескінченний, але певний».

Але, коментуючи недавню публічно оголошену телефонну розмову Путіна з ватажками сепаратистів про звільнення заручників, Пєсков додав: «Ми не маємо можливості якось чинити тиск на ці невизнані республіки (так у Росії нерідко називають угруповання «ДНР» і «ЛНР» – ред.), ми не маємо можливості давати комусь там доручення».

Водночас речник президента Росії продовжив стверджувати позицію Москви, ніби Росія не є стороною її гібридної агресії проти України.

При цьому Пєсков також виключив можливість обміну утримуваними особами між Росією і Україною.

Попереднього дня, 15 листопада, Кремль повідомив, що Путін обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною. За повідомленням, в угрупованнях «загалом підтримали цю ініціативу».

Звільнення заручників передбачають усі мінські домовленості про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу. При цьому Росія стверджує, ніби ця вимога не стосується заручників, яких утримує вона сама на своїй території або в окупованому українському Криму.

Росія також твердить, ніби не є стороною процесу врегулювання кризи, спричиненої її гібридною агресією на Донбасі, і підписувала всі три мінські домовленості нібито лише як їхній «гарант», а відтак ніяких зобов’язань за всіма цими домовленостями не має. У Москві також стверджують, що сторонами конфлікту на частині сходу України є, мовляв, «Київ і Донецьк із Луганськом».

Київ, а також його західні союзники відкидають таке трактування і вимагають від Москви виконати свої зобов’язання за мінськими угодами. Україна й союзники наголошують, що мирний процес, який обговорює на зустрічах у білоруському Мінську Тристороння контактна група, має три сторони – Україну, ОБСЄ і Росію, – а представники сепаратистів лише запрошені до участі в ній. І в Києві, й на Заході заявляють, що не мають наміру вести переговори з серйозних питань із угрупованнями, які Україна визнала терористичними, бо вони не є самостійними діячами і підконтрольні Росії.