Росія: у Кремлі заявили про угруповання «ДНР» і «ЛНР», що «республіки так називаються»

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в повідомленні Кремля про розмови Володимира Путіна з ватажками угруповань «ДНР» і «ЛНР» згадано самоназви цих угруповань без ніяких пояснень, тому що «ці республіки так називаються».

Як повідомляє російське агентство «РІА Новості», так він відповів на запитання неназваного українського кореспондента про те, чому на сайті Кремля є повідомлення про те, що 15 листопада «відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з головою Донецької Народної Республіки Олександром Захарченком і головою Луганської Народної Республіки Ігорем Плотницьким» – так, нібито йдеться про якісь держави, а не про підтримувані Росією незаконні збройні сепаратистські угруповання, визнані в Україні терористичними, з такими самоназвами, в яких, всупереч реаліям, вжито слово «республіка».

Такі самі формулювання використані і в решті повідомлення про ту розмову, в якій ішлося про звільнення заручників. При цьому таке звільнення, що є вимогою мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині Донбасу, представлене як нібито «ініціатива Віктора Медведчука» – кума Володимира Путіна, лідера проросійської організації «Український вибір»; він є також представником України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, яка займається, серед іншого, визволенням заручників.

У Росії угруповання «ДНР» і «ЛНР», які намагаються претендувати на квазідержавний статус захоплених ними за підтримки Росії частин Донеччини і Луганщини, найчастіше називають фразою «проголошені республіки» чи «самопроголошені республіки». Але в офіційних документах і публікаціях зазвичай вживали офіційну формулу «окремі райони Донецької і Луганської областей України».