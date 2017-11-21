МЗС Білорусі: рішення Києва про висилку білоруського дипломата є «абсолютно безпідставним»

Міністерство закордонних справ Білорусі вважає рішення про висилку дипломата посольства Білорусі «абсолютно безпідставним».

Як повідомив заступник керівника управління інформації МЗС Білорусі Андрій Шупляк, білоруська сторона «висловлюємо жаль у зв’язку з цим недружнім кроком Києва».

Сьогодні МЗС України у відповідь на висилку з Білорусі першого секретаря українського посольства Ігоря Скворцова вислало з України першого секретаря посольства Білорусі у Києві. За словами речниці МЗС Мар’яна Беца, процедура відбувається на основі «принципу взаємності».

Посол України в Мінську Ігор Кизим 20 листопада заявив, що не згоден із рішенням білоруської сторони про оголошення персоною нон ґрата співробітника українського посольства у Білорусі Ігоря Скворцова, але не міг не виконати цього рішення.

У КДБ Білорусі заявили, що Скворцова оголосили персоною нон ґрата у Білорусі і вислали з країни у зв’язку зі справою українського журналіста Павла Шаройка, якого Мінськ звинувачує у шпигунстві. У КДБ заявляють, що «співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Ігор Скворцов, який діяв як співробітник посольства» нібито координував роботу Шаройка.