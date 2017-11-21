Радника посольства Білорусі вислали з України – МЗС

Міністерство закордонних справ України у відповідь на висилку з Білорусі першого секретаря українського посольства Ігоря Скворцова вислало з України першого секретаря посольства Білорусі у Києві, повідомила Радіо Свобода речниця МЗС Мар’яна Беца.

За її словами, процедура відбувається на основі «принципу взаємності».

«У зв’язку з ситуацією, яка склалась навколо українського журналіста Павла Шаройка, і рішенням білоруської сторони видворити з території Білорусі українського дипломата МЗС на підставі принципу взаємності ухвалило рішення вислати з країни представника посольства Білорусі. Це перший секретар білоруського посольства. На даний момент він уже припинив роботу і залишив нашу державу», – сказала Беца. Імені висланого дипломата вона не навела.

Посол України в Мінську Ігор Кизим 20 листопада заявив, що не згоден із рішенням білоруської сторони про оголошення персоною нон ґрата співробітника українського посольства у Білорусі Ігоря Скворцова, але не міг не виконати цього рішення.

У КДБ Білорусі заявили, що Скворцова оголосили персоною нон ґрата у Білорусі і вислали з країни у зв’язку зі справою українського журналіста Павла Шаройка, якого Мінськ звинувачує у шпигунстві. У КДБ заявляють, що «співробітник Головного управління розвідки Міноборони України Ігор Скворцов, який діяв як співробітник посольства» нібито координував роботу Шаройка.