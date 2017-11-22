Рада федерації Росії схвалила законопроект про ЗМІ-«іноземних агентів»

Рада федерації Росії 22 листопада схвалила законопроект, який прирівнює іноземні ЗМІ до так званих іноземних агентів.

Раніше законопроект був одноголосно схвалений Державною думою Росії. Тепер документ має підписати президент Росії Володимир Путін.

Москва стверджує, що ухвалює таке законодавство у відповідь на реєстрацію в США «іноземним агентом» фінансований Кремлем телеканал RT (відомий раніше як Russia Today).

Напередодні комітет із конституційного законодавства заявив про готовність членів Ради федерації Росії підтримати законопроект, незважаючи на претензії, які висунув до цього документа президентська Рада з прав людини. В опублікованому раніше експертному висновку РПЛ звернула увагу на розпливчастість формулювань і рекомендувала повернути законопроект на доопрацювання в Державну думу.

Попередження про можливе запровадження обмежень у роботі отримали російська служба Радіо Свобода, проекти Радіо Свобода, в тому числі Крим.Реалії, проект татарсько-башкирської служби Ідель.Реалії і спеціальний спільний проект Радіо Свобода й «Голосу Америки», телеканал «Настоящее время».

Президент медіакорпорації Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Том Кент у відповідь на це заявив, що RT поширює свої програми у США через кабельне телебачення, тоді як у Радіо Свобода таких можливостей в Росії немає. Він також зазначив, що журналістів Радіо Свобода переслідували і навіть били в Росії, їхні акредитації анулювалися – тоді як у США нічого подібного щодо представників російського телеканалу не відбувалося.

У заяві Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода з приводу законопроекту про ЗМІ-«іноземних агентів» наголошується, що умови роботи російських журналістів в США і американських – в Росії істотно відрізняються. Журналісти медіакорпорації в Росії зазнають образ і навіть стають жертвами нападів, зазначено в заяві. Крім того, телеканал RT поширює свою інформацію в США вільно, в той час як Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода в Росії не має доступу до кабельних мереж.

В Організації з безпеки і співпраці в Європі висловили занепокоєння вимогами у США і в Росії до засобів інформації з інших країни реєструватися як «іноземні агенти» і назвали їх неприйнятними.

Арлем Дезір закликав США і Росії переглянути свої позиції і відмовитися від вимог до засобів інформації реєструватися як «іноземні агенти». При цьому представник ОБСЄ не зробив ніякої різниці між законами США і Росії зі словесно однаковим визначенням «іноземних агентів», які, як звертали увагу у США, принципово різняться.