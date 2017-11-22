МЗС: 2 українців, затриманих у Білорусі за порушення кордону, ще в СІЗО, до них їде консул

Двоє з трьох українців, яких днями затримали в Білорусі за звинувачення у порушенні державного кордону, досі перебувають у закладі тимчасового триманні, 22 листопада їх відвідає український консул, повідомили Радіо Свобода у Міністерстві закордонних справ.

Як заявив директор департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, одного із затриманих звільнили.

«Троє громадян було затримано білоруською стороною за незаконний перетин кордону. Одного з них звільнено, двоє залишаються у закладі тримання. Консул 22 листопада планує відвідати українців у закладі тримання», – сказав він.

Державний прикордонний комітет Білорусі напередодні заявив про затримання 20 листопада трьох громадян України, які, як стверджують у комітеті, порушили кордон.

Як повідомляє прес-служба комітету, двоє чоловіків і жінка «умисно незаконно вирушили до Білорусі по ягоди». «Серед затриманих були і ті, кого раніше притягували за подібне правопорушення. Деяким із них заборонено в’їжджати до Білорусі протягом п’яти років», – йдеться в повідомленні відомства.

Білоруські прикордонники додають, що стосовно одного із затриманих українців розпочали перевірку відповідно до кримінально-процесуального законодавства Білорусі.

Комітет державної безпеки Білорусі 20 листопада заявив, про затримання українського журналіста Павла Шаройка, який нібито зізнався в тому, що працює на розвідку і створив агентурну мережу. У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України заперечили цю інформацію, зазначивши, що раніше Шаройко працював на посаді начальника прес-служби розвідки, однак у 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров’я.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що вживають заходів для захисту прав Шаройка, а Національна спілка журналістів України оприлюднила вимогу про його негайне звільнення.