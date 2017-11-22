СБУ заявляє, що зібрала базу доказів злочинів російської влади у Криму

Служба безпеки України повідомляє, що українські правоохоронці зібрали «ґрунтовну доказову базу» для Міжнародного кримінального суду про порушення прав людини, законів і звичаїв війни в анексованому Росією Криму.

«Під час досудового розслідування співробітники спецслужби задокументували всі виявлені обставини порушення основоположних прав і свобод людини, жорстокого поводження з цивільним населенням, порушення законів і звичаїв ведення війни, міжнародних угод та конвенцій. Було виявлено також обставини дискримінації за етнічними, релігійними ознаками та інші порушення прав громадян України, які перебувають в анексованому Криму», – йдеться в повідомленні.

У СБУ додали, що за зібраними матеріалами прокуратура підготувала перше інформаційне повідомлення, яке направлять до Міжнародного кримінального суду.

Раніше у прокуратурі АРК повідомили, що планують ініціювати міжнародний судовий процес через незаконну анексію Криму за прикладом Нюрнберзького процесу.

22 липня 2017 року голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що Україна передала до Міжнародного суду ООН в Гаазі докази агресії Росії на Донбасі і в Криму.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».