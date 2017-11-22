Геращенко: на окупованому Донбасі в заручниках перебуває 10 жінок

В окупованих районах Донбасу в заручниках підтримуваних Росією бойовиків перебуває 10 жінок, повідомила перша заступниця голови Верховної Ради, учасниця гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання конфлікту на сході України Ірина Геращенко.

«Серед 158 заручників, які сьогодні утримуються на окупованих територіях, у нас є 10 жінок», – сказала Геращенко під час першого Українського жіночого конгресу.

Вона додала, що йдеться як про цивільних жінок, так і про тих, хто співпрацював із силовими структурами.

Минулого тижня Ірина Геращенко заявляла, що на окупованій частині українського Донбасу проросійські бойовики утримують 157 заручників – цивільних і військових.

За даними Геращенко, українській стороні підтвердили лише 88 людей.

У Кремлі раніше оголосили, що президент Росії Володимир Путін увечері 15 листопада обговорив телефоном із ватажками підтримуваних Росією незаконних збройних сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР» обмін заручниками з українською стороною і повідомив їм, що підтримав пропозицію лідера проросійської організації «Український вибір» Віктора Медведчука про масштабний обмін утримуваними з обох сторін людьми.

Служба безпеки України привітала кроки президента Росії для розблокування звільнення заручників, але вказала, що «в цьому чутливому питанні для багатьох людей не повинно бути жодного піару, особливо з метою підвищення рейтингу окремих політиків».

Обмін заручниками передбачають Мінські угоди.