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23 Листопад 2017, Київ 09:30
Новини | Події

Ситуація з відключенням електрики на Луганщині ускладнилася – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформує про ускладнення ситуації з електропостачанням у Луганській області.

«В період 21 та 22 листопада внаслідок ускладнення погодних умов (дощ з мокрим снігом, пориви вітру), через спрацювання системи захисту ліній електропередач сталося знеструмлення 27 населених пунктів у Луганській області», – ідеться в повідомленні рятувальників.

Минулої доби в ДСНС інформували про знеструмлення в Луганській і Донецькій областях 18 населених пунктів, 12 із яких були на Луганщині.

До відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго, вказано в повідомленні.

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