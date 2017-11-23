У Дніпрі затриманий директор естонської компанії, пов’язаної зі «справою «Міранди» – Сарган

В аеропорту міста Дніпро пізно ввечері 22 листопада був затриманий директор естонської компанії Apolineja OU, повідомляє речниця генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

«Після першочергових слідчих дій директор естонської компанії затриманий в порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом суд обере йому запобіжний захід. Слідчі дії тривають», – ідеться в повідомленні.

Сарган також нагадала обставини справи.

«Як з'ясували слідчі прокуратури Київської області, колишній директор компанії «Міранда» Юрій Новиков уклав договір із Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН), відповідно до якого «Міранда» зобов’язувалася розробити ПЗ (програмне забезпечення – ред.) для системи е-декларування. Отримавши кошти від ПРООН, Новиков з метою ухиляння від сплати податків уклав договори з компанією Apolineja OU, до яких вніс свідомо неправдиві відомості щодо розробки ПЗ для системи е-декларування. Далі Новиков перерахував 140 тисяч доларів, отриманих від ПРООН, на банківський розрахунковий рахунок Apolineja OU», – вказала речниця генпрокурора.

У компанії «Міранда» спростовують заяву генерального прокурора Юрія Луценка про розтрату фірмою коштів, виділених на розробку програмного забезпечення для системи електронного декларування. Про це йшлося у письмовому коментарі, наданому Радіо Свобода директором фірми Юрієм Новіковим ще в травні 2017 року.

В офісі Програми розвитку ООН також заперечують заяву Луценка про те, що кошти на розробку програмного забезпечення для системи е-декларування були виділені без конкурсу. Про це йдеться у заяві ПРООН, оприлюдненій на її сайті 25 травня.

Під час виступу у Верховній Раді 24 травня генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Програма розвитку ООН без конкурсу призначила виконавцем робіт із розробки програмного забезпечення для системи е-декларування в Україні «Міранда». За словами генпрокурора, директор фірми Юрій Новіков начебто доручив виконання цих робіт одному з викладачів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та його студентам, а «кошти, надані ТОВ «Міранда», вивели через фіктивні фірми на рахунки в Естонію».

На реалізацію проекту «Міранда» отримала від ПРООН близько 3 мільйонів гривень.