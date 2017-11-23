В Одесі взяли під варту першого учасника сутичок, в яких постраждав голова одеської поліції

Активіста громадської організації «Вуличний Фронт» Дем’яна Ганула відправили в слідчий ізолятор на 60 діб за підозрою в організації масових заворушень в Одесі 18 листопада. Слідчий суддя Приморського суду Одеси не дав можливості внести за активіста заставу, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Прокуратура звинувачує активіста у підбурюванні одеситів вийти на акцію протесту і закликах до незаконних дій. У цій же справі проходять щонайменше ще двоє активістів, повідомив Радіо Свобода сам Ганул. Один із них – колишній керівник одеського відділення партії «Правий сектор» Сергій Стерненко, який підтвердив це на своїй сторінці у Facebook.

Прокурор Олег Лисак зазначив, що раніше Ганул проходив за іншим кримінальним провадженням – влітку він вдарив поліцейського під час акції проти концерту співачки Ірини Білик. 9 листопада активіста відпустили на поруки одеської громадської організації «Зелений лист».

Адвокат Олександр Марков зазначив, що під час ухвалення рішення суддя не взяв до уваги позитивну характеристику активіста. Він додав, що буде подавати апеляцію на рішення судді Приморського суду, щоб змінити Ганулу міру запобіжного заходу. У рамках провадження в квартирі активіста вранці провели обшук. Проте, за словами Маркова, нічого, що могло б стати причиною нових кримінальних проваджень, там не знайшли.

Рішення суду обурило активістів, які прийшли підтримати свого соратника. Деякі з них наголосили, що їх усіх треба затримати, бо прийти на акцію протесту «закликали буквально усі».

18 листопада в Одесі кілька сотень жителів разом із активістами націоналістичних організацій провели акцію про недопущення будівництва в Міському саду. Активісти, зокрема, зняли ворота до так званого Літнього театру – частині саду, що була відгороджена. Мирна акція переросла у сутички із правоохоронцями, в результаті яких, за офіційними даними, постраждали 20 поліцейських, у тому числі голова управління поліції в Одеській області Дмитро Головін.

Активісти вимагають повернення громаді Літнього театру, який є невід’ємною частиною Міського саду, і колись був популярним майданчиком для проведення культурних заходів, а останні роки перебуває в занедбаному стані.

Дозвіл на будівництво в саду раніше отримало приватне підприємство. У 2016 році депутати Одеської міської ради проголосували за відведення на його користь ділянки в майже 0,4 гектара на території Літнього саду «для експлуатації та обслуговування торговельно-розважального центру». Це викликало обурення активістів, які вважають, що під час підготовки території до забудови буде знищено понад сотню здорових дерев. Проте вирубку зелених насаджень і можливість «багатоповерхового будівництва» на території колишнього Літнього театру компанія-забудовник спростовує.