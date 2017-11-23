Трубаров: заяви про порушення у ході приватизації приміщення МінАПК є «політичною грою»

Виконувач обов’язків голови Фонду держмайна Віталій Трубаров стверджує, що заява генпрокурора Юрія Луценка про порушення у ході приватизації частини приміщення Мінагрополітики є «політичною грою».

«Це ніщо інше як політична гра оточення генерального прокурора напередодні прозорої і конкурентної приватизації, яка не всім подобається, але яка відбудеться в наступному році. Як би політики не розхитували ситуацію», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Трубаров наголосив, що йдеться майно, яке належало держпідприємству, органом управління якого було Мінагрополітики і яке не було заборонене до приватизації.

«По-друге, у 2011 році, відповідно до закону про оренду, був підписаний договір оренди державного нерухомого майна. Положеннями законодавчих актів України передбачається право орендаря здійснювати невід’ємні поліпшення об’єкту, а також право на приватизацію цього майна», – додав керівник ФДМУ.

Він наголошує на правомірності укладення договору купівлі-продажу державного майна.

Раніше сьогодні генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у рамках кримінального провадження про приватизацію в січні 2013 року частини будівлі Міністерства аграрної політики 22 листопада слідчі допитали виконувача обов’язків голови Фонду держмайна Віталія Трубарова.

Трубаров з 2010 по 2015 рік був керівником відділення Фонду держмайна по Києву, а у вересні 2017 року його призначили в.о голови ФДМУ.

У червні речниця Луценка Лариса Сарган заявила, що ГПУ повідомила про підозру колишньому міністру аграрної політики і продовольства Миколі Присяжнюку і ще двом особам у справі про незаконну приватизацію державного майна. Вона уточнила, що йдеться про приміщення, яке належало Міністерству аграрної політики та продовольства, площею 516,6 квадратних метрів у центрі Києва на вулиці Хрещатик.